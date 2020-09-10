طالبت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في تركيا شيبنيم كورور فينكانسي رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو بالاستقالة بسبب زيارته إلى أنقرة، التي وصفتها بأنها كانت تشبه «عرض الدمى الموالي للحكومة».وزار سبانو تركيا الأسبوع الماضي لافتتاح العام القضائي، والتقى كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بما في ذلك الرئيس رجب أردوغان.وقوبلت زيارته بإدانات شديدة من منظمات حقوق الإنسان في تركيا والمحامين والنشطاء والسياسيين والمدافعين الأوروبيين. ولم يدل رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأي تصريحات أو إجراء مقابلات منذ الزيارة المثيرة للجدل التي استمرت 4 أيام.وقالت فينكانسي لموقع «أحوال تركية» إن سبانو التقى فقط المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية بينما تجاهل طلبات عقد اجتماعات مع مسؤولين من منظمات حقوق الإنسان في البلاد. وكشفت فينكانسي أن جماعات حقوق الإنسان دعت سبانو وأرادت مقابلته، لكن طلباتهم تم تجاهلها.ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمناقشة الوضع ورفض هذه الزيارة غير الشرعية لحماية سمعة المحكمة. وأضافت أن هناك دعوات مطردة ومتنامية لإقالة سبانو، لكن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يرفض القيام بذلك، ثم «ينبغي على المحكمة أن تناقش وتدعو إلى استقالته».وأكدت أن هناك الآن مشكلة تحيز واستقلال في ما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب «الزيارة المؤسفة» لرئيس القضاة سبانو.وقالت إن سبانو التقى رئيس نقابات المحامين في ماردين، ولكن ليس بنظيره في ديار بكر إحدى أبرز جمعيات القانون في البلاد.كما تابعت «عندما تنتهك الحياد والاستقلالية، فإن جميع الأحكام ستكون عليها علامات استفهام»، مشيرةً إلى عدم الاهتمام خلال الزيارة بـ«اللوائح الأخلاقية». وقالت «إن زيارة رئيس المحكمة لدولة يُزعم أنها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بينما لم يجتمع مع منظمات حقوق الإنسان في البلاد يعد أمراً يبعث على الاندهاش». واعتبر المنتقدون أن زيارة سبانو لعبت دورا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.