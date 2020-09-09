تظاهر عشرات السوريين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي اليوم (الأربعاء) احتجاجا على تجاوزات عناصر قوات سورية الديموقراطية أثناء المداهمات وعلى حواجزها.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الاعتقالات الكيدية على حد وصفهم، متهمين عناصر «قسد» بسرقة مصاغ ذهب أثناء حملة الاعتقالات التي شنتها اليوم في البلدة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سورية الديموقراطية اعتقلت فجر اليوم شقيقين اثنين (أشقاء رئيس المجلس المدني) في بلدة الباغوز بريف دير الزور بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ولم تعرف بعد أسباب الاعتقال، لافتا إلى أن مشادة كلامية جرت بينه والقوة المداهمة أثناء عملية الاعتقال.

من جهة أخرى، رصد فريق المرصد السوري، عصيانا جديدا لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي المعتقلين ضمن سجن غويران بمدينة الحسكة، لافتا إلى أن قسد وقوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول السجن، ومنعت التنقل بالمنطقة هناك.