قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر اليوم (الأربعاء) بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات على النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017.

كما حكمت المحكمة اليوم بتغريم بهاء الدين 8 ملايين دينار، (62 ألف دولار)، ومصادرة أملاكه، بعد توجيه تهم فساد له، تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة، وفقاً لصحية الشروق الجزائرية.

كما دانت المحكمة بوشناق خلادي عبدالله المكلف بالترشيحات سابقا، بعامين سجنا نافذ و200 ألف دينار غرامة مالية.