أعلن مسؤولون في بنغلاديش أن عبارة تقل نحو 40 راكبا انقلبت بعد اصطدامها بسفينة محملة بالرمال اليوم (الأربعاء) ما أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد الكثيرين.

وقال كازي محمد عبدالرحمن، المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا التي وقع بها الحادث في نهر جوماي على بعد 160 كيلومترا شمالي العاصمة داكا، إن من بين القتلى خمسة أطفال وثلاث نساء، مضيفاً: انتشلنا 11 جثة حتى الآن ولا تزال عملية إنقاذ المفقودين مستمرة.

ويموت المئات سنويا في حوادث العبارات في بنغلاديش وهي دولة بها ممرات مائية عديدة ولا تهتم بمعايير السلامة.