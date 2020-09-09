كشف مسؤول أمريكي بارز اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد ترمب سيعلن سحب مزيد من القوات من العراق اليوم. وقال المسؤول إن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وتجيء تلك الخطوة استكمالاً لخطة سابقة وضعتها إدارة ترمب من أجل سحب الجنود من الخارج، فيما اعتبر محللون أن الهدف من الإعلان الآن قد يكون إقناع الناخبين بأن المرشح الجمهوري يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أمريكا التي لا تنتهي.

وكان مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي، قال إنه من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر القادمة.

وخلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في 21 أغسطس، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الرئيس الأمريكي أكد له خلال لقائهما أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يذكر أن للولايات المتحدة نحو 5200 جندي نشرتهم في العراق سابقاً لقتال تنظيم داعش الإرهابي، كما تنشر 8600 جندي في أفغانستان، وقد أعلن ترمب صراحة خلال مقابلة الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم خفض هذا العدد إلى حوالى 4 آلاف جندي.