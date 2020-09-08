فرضت الولايات المتحدة (الثلاثاء) عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في «الفساد» ودعم مليشيات حزب الله الذي تصنفه واشنطن «منظمة إرهابية».

ونبه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن «الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه».

وقالت الخزانة الأمريكية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

وتعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها.

وأوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم واشنطن للشعب اللبناني، مشددا على أنه ستتم محاسبة أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية.

وقال بومبيو في تغريدة إن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءا استخدام مناصبهما لتقديم دعم مادي لمليشيات حزب الله.