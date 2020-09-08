كشف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم (الثلاثاء) عن ضغوطات كبيرة توجه الشرعية لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت مليشيا الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام.

واستعرض البركاني في لقاء جمعه بالسفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون تصعيد الحوثي هجماته على محافظة مأرب وما ينتج عن ذلك من إراقة دماء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ومضاعفة معاناة المواطنين، مؤكداً أن ذلك تحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية وإصرار على تقويض الجهود والمساعي الأممية والدولية الرمية إلى إحلال السلام.

وحذر رئيس البرلمان اليمني من محاولة ابتزاز الحوثيين للشرعية والإقليم والعالم بشأن خزان صافر، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم القبول بعملية الابتزاز التي تقوم بها المليشيا بهذا الشأن والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة.

وأشار إلى أن التأخير في معالجة قضية صافر سيسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على مليشيا الحوثي بهذا الشأن وبما يسمح بتفريغ الخزان وصيانته.

وأشاد البركاني بالجهود التي تبذلها القيادة السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، مستعرضاً ما تم تنفيذه وفقاً لآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.