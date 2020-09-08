دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم (الثلاثاء) روسيا إلى إجراء تحقيق شامل مستقل في ما توصلت إليه ألمانيا من أن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أو إبداء تعاون في الأمر.

وقالت باشيليت في بيان: «ليس من الحصافة إنكار تسميمه هكذا ببساطة، وإنكار الحاجة إلى تحقيق شامل ومستقل ونزيه وشفاف في محاولة الاغتيال هذه»، مضيفة: «لزاما على السلطات الروسية أن تجري تحقيقاً كاملاً لمعرفة المسؤول عن هذه الجريمة، وهي جريمة نكراء بشدة ارتُكبت على الأراضي الروسية».

وأشارت إلى أن عدد حالات التسميم أو غيرها من أشكال الاغتيال المستهدف لمواطنين روس حاليين أو سابقين، سواء داخل روسيا أو على أرض أجنبية على مدى العقدين الماضيين أمر يدعو للقلق البالغ.

فيما قال المتحدث باسمها روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف إنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة في حوادث مشابهة سابقة مما أفضى إلى حصانة شبه كاملة من العقاب في روسيا.

وكان مستشفى شاريتيه في برلين قد أعلن أمس إنه تمت إفاقة نافالني المعارض للكرملين من غيبوبة طبية وإنه يبدي استجابة للكلام، فيما قالت روسيا إنه ما من دليل على أنه تعرض للتسميم.