كشف أسطول «إيريني» الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا، أنه رصد منذ بدء نشاطه مطلع مايو الماضي أكثر من 600 عملية حراسة و12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية، عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي.

وأعلن في بيان اليوم (الثلاثاء)، أنه رصد سفناً مشبوهة في أكثر من 10 موانئ ونقاط، إضافة إلى 80 رحلة عسكرية و25 مهبطا.

وأفادت «عملية إيريني» التي تراقب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومكافحة تهريب النفط من ليبيا، بأنها رفعت 14 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا، مثبتة بذلك حيادها.

تزامن هذا الإعلان مع تشديد الدول الأوروبية على ضرورة الالتزام بوقف تدفق السلاح إلى الأراضي الليبية، ووقف التدخلات في الصراع الذي أنهك البلاد لسنوات.

وعملية إيريني أطلقها الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، لتحل مكان مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، التي كانت تشمل إلى جانب السلاح تهريب المهاجرين، بعد أن اتفق القادة الدوليون خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير، على الإبقاء على حظر التسليح الأممي.

وكان إطلاق المهمة تأجل قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن الاتحاد الأوروبي اتفق في النهاية على تداول القيادة بين البلدين كل 6 أشهر.

وتعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.