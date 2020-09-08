وسط تفاؤل حذر واحتمالات تمديدها يومين إضافيين، انطلقت اليوم (الثلاثاء) الجلسة الثالثة من المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية.

وفيما رحب العديد من مسؤولي المجلس الأعلى للدولة الليبي المشارك في المفاوضات، والذي يسيطر عليه الإخوان، بمجريات الحوار، شكك عدة نواب ليبيين في جدوى اللقاء واحتمال توصله إلى نتائج إيجابية.

وبالتزامن مع الحوار تواصل نقل المرتزقة السوريين من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، وصول 109 مرتزقة سوريين بطائرة ليبية من تركيا.

وكانت جولة المشاورات التمهيدية بين‭‭‭ ‬‬‬وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، انطلقت (الأحد) في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة، على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.

وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما هو إكمال لدورها في مسار القضية الليبية.

يذكر أن تلك اللقاءات أو المشاورات أتت بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما أتت بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز للمغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للأزمة هناك.