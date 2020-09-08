تدخل الجيش اللبناني لفض اشتباك مسلح وقع مساء (الإثنين) في منطقة كاراج درويش في الطريق الجديدة ببيروت، حيث سمعت أصوات رشقات رشاشة في المكان.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط عدد من الإصابات، بينهم قتيل، فيما ناشد سكان المنطقة الجيش اللبناني بالتدخل فورا لحمايتهم من نيران المسلحين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية أنه تم استخدام أسلحة رشاشة ومتوسطة في الاشتباك، في حين أظهرت تسجيلات مصورة انتشارا للجيش اللبناني وعرباته العسكرية في منطقة الاشتباك.

ولم يعرف حتى الساعة سبب وقوع الاشتباكات التي سمع فيها إطلاق قذيفة متوسطة في الحي البيروتي مع استمرار الاشتباكات. وسجل سقوط عدد من الجرحى جراء الإشكال، وقد نقلوا إلى المستشفيات.

وانتشر الجيش اللبناني في منطقة الكولا بعدما قطعه مجهولون، كما فرض طوقا أمنيا في شارع كاراج درويش لضبط الوضع.