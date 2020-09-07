أعلن مصدر حكومي وآخر دبلوماسي أن المفاوضين الأفغان أرجأوا زيارة كانت مقررة إلى الدوحة اليوم (الإثنين) لإجراء محادثات سلام تأجلت طويلا مع حركة طالبان في ظل عدم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها في العاصمة القطرية، ما أدى إلى تأخير بدء المحادثات.وأفاد مصدر حكومي بأن الفريق لن يغادر اليوم إلى الدوحة، عازياً سبب التأخير إلى وضع طالبان والمسؤولين في الدوحة للترتيبات النهائية الخاصة بمراسم الافتتاح، ومنها تحديد المتحدثين وكيفية ترتيب الأعلام.ولفت إلى أن المسألة الثانية هي وضع اللمسات الأخيرة على خطط لمغادرة نحو 6 سجناء منشآت الاعتقال في أفغانستان ونقلهم إلى قطر، في حل وسط تم التوصل إليه مع طالبان الأسبوع الماضي. واعترضت حكومات غربية على إطلاق سراحهم.وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه لا توجد مشكلات رئيسية تسببت في التأخير، مضيفا أن الحركة تنتظر الإفراج عن السجناء الستة، لكن الفرق الفنية من الجانبين تعمل على حل هذه القضية.