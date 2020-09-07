أكد مسؤول بحكومة ولاية أرض جوبا بالصومال اليوم (الإثنين) أن جنديين من القوات الخاصة الصومالية قتلا وأصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة، في انفجار سيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بقصر الولاية: «قتل جنديان من قوات دنب (الخاصة) وأصيب آخران، كما أصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة»، مبيناً أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة.وذكرت مصادر أن الهجوم وقع اليوم في قرية جناي عبد الله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة ولاية أرض جوبا.