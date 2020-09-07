أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيانها اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.