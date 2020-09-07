اتهمت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل أمس (الأحد) مليشيا الحوثي بتفجير 804 منازل خلال الفترة 1 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020، مؤكدة أن جميع المنازل التي فجرتها لمعارضيها.وقالت المنظمة في تقرير لها إن محافظة تعز تصدرت عدد المنازل المتفجرة بـ 149 منزلاً، تلتها البيضاء بنحو 124 منزلاً، فمحافظة إب التي فجرت فيها المليشيا 120 منزلاً يمتلكها معارضون لسياساتها الطائفية والعنصرية.وأشارت الهيئة إلى أن بقية المنازل دمرت في محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة، الحديدة، أبين، وصعدة، مبينة أن فريقها رصد تدمير ستة منازل أخرى بطرق متنوعة من قبل جماعات مسلحة بينها تنظيم القاعدة.