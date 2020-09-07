قتل شخص وأصيب 7 آخرون في حادثة طعن في برمنغهام وسط إنجلترا. وقال شرطة وست ميدلاندز: يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقاً في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية. وأضافت: توفي رجل وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب خمسة آخرون أيضاً. وأفادت الشرطة البريطانية، أمس (الأحد)، بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن في برمنغهام، وأن هناك استنفاراً لفرق الطوارئ بموقع الحادثة. وتحدثت الشرطة عن «حادثة كبيرة».وأظهرت تسجيلات مصورة، بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.