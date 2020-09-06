اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي باتخاذ اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة دافعاً للتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، مؤكداً أن هذا الأمر لن يُقبل به أبدا ولن يستمر.وأوضح الحضرمي خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كرواسر اليوم أن مليشيا الحوثي تعمل على تقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وارتكاب العديد من الخروقات التي تم الرفع بها للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدد وقف إطلاق النار، مطالباً بالتحقيق في استهداف العقيد الصليحي ونقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة ليتسنى لها العمل بحرية وبما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الامن 2452.، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الوصول الى سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها، لافتاً إلى أن تعنت الحوثي واستمرار حربه العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقي لجهود المبعوث الأممي.وحذر وزير الخارجية اليمني من استمرار مراوغة الحوثيين بملف خزان صافر العائم من خلال طرح شروط تعجيزية أمام وصول الفريق الأممي الفني للناقلة العملاقة، مشدداً على ضرورة استمرار ممارسة الضغوط على المليشيا لحل هذه القضية لما لها من تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية بشكل عام.