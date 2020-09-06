قتل شخص وأصيب 7 آخرون في حادثة طعن في برمنغهام وسط إنجلترا.وقال شرطة وست ميدلاندز: يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقاً في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية. وأضافت: توفي رجل وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب خمسة آخرون أيضاً.وكانت الشرطة البريطانية قد أفادت في الساعات الأولى من اليوم (الأحد)، بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام. وأضافت أن هناك استنفاراً لكل فرق الطوارئ بموقع الحادثة لضمان تلقي المصابين الرعاية اللازمة. وتحدثت الشرطة عن «حادثة كبيرة». وقالت في بيان، إنها تلقت بلاغاً عند الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش) بشأن تعرّض شخص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلّغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير. وأظهرت تسجيلات مصورة، بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.وأفادت شرطة منطقة ميدلاند الغربية، بأن العمل لايزال جارياً لتحديد ما حصل، وقد نحتاج لبعض الوقت لنكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء. لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادثة في هذه المرحلة المبكرة.