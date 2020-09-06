أصيب شخصان اليوم (الأحد)، في انفجار استهدف مركبة متعاقدة مع التحالف الدولي في بغداد.وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن شرطيا ومواطنا عراقيا أصيبا في التفجير، مؤكدة إن الانفجار وقع على طريق الشعلة، شمالي العاصمة العراقية بغداد. وهو ثاني انفجار في أقل من أسبوع يستهدف شركات متعاونة مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش».وكانت عبوة ناسفة انفجرت في 3 سبتمبر الجاري في رتل تابع لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار جنوبي العراق دون خسائر.وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن سحب قواته من قاعدة التاجي الرئيسية شمالي بغداد، وسلمها إلى القوات العراقية، بعد يوم من تعهد الرئيس الأمريكي بسحب جزء من قواته.