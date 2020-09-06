قضت السلطات التونسية، على 3 إرهابيين على خلفية عملية اعتداء في سوسة.وأفادت بوابة وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم (الأحد)، بأن رجلي أمن تابعين للحرس الوطني تعرضا لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في سوسة. وأوضحت أن الوحدات الأمنية قامت بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة. وأسفرت العملية عن مقتل رجل الأمن سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال رجل الأمن رامي الإمام يتلقى العلاج.وتأتي الحادثة بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة، ما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي تواجهها تونس التي تعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.