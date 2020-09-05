أحبطت الأجهزة العراقية اليوم (السبت) عملية تفجير استهدفت خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوباً، واعتقلت الجاني.

وأفادت وكالة استخبارات المحافظة بأنها تلقت معلومات عن وجود أحد المتهمين يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار.

وأوضحت أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص وألقي القبض على الجاني أثناء قيامه بعملية زرع عبوة ناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وإيقاع الأذى بهم.

من جهته، أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف أن عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم في البصرة، مستهدفة السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطن، مضيفاً أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار.

وأعلن أن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجول تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق، مؤكدا أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل.

ولفت إلى أن العملية ستستمر 5 أيام، على أن يعقد بعدها مؤتمر لتقييم النتائج وسير العملية.

وكانت مظاهرات العراق شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي، عمليات خطف واغتيالات طالت نشطاء وإعلاميين ومحامين.

ورغم توثيق العديد من تلك الاغتيالات عبر كاميرات مراقبة وضعت في الشوارع، إلا أنه لم يتم توقيف أي متهم حتى الآن.