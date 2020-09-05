أدى انفجار خط أنابيب غاز بالقرب من أحد المساجد اليوم (السبت) إلى مقتل 13 مصلياً وإصابة 30 آخرين، وفقاً لما أعلنه مسؤولون في بنغلاديش.

وقال منسق وحدة الحروق سامانتا لال سن: «إن 13 شخصا أحدهم طفل توفوا بعد إصابتهم بحروق»، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع داخل المسجد بعد التسرب من خط الأنابيب قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح، فيما نقلت السلطات العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم مصابون بحروق بالغة، فيما فتح تحقيق بالحادثة وملابساتها.