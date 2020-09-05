اتهم ممثل الجمعية التشريعية في ولاية أروناتشال برادش الهندية نينونغ إرينغ اليوم (السبت) العسكريين الصينيين باختطف 5 أشخاص من إحدى مناطق الولاية.

وقال إرينغ في تصريح صحفي إنه طلب من الحكومة المركزية الهندية التفاوض مع الجيش الصيني حول إطلاق سراح المختطفين الخمسة، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الصيني بمثل هذه التصرفات، لقد وقع حادث مماثل قبل بضعة أشهر، حيث خطف جيش التحرير الشعبي الصيني شخصا ثم أطلق سراحه.

وحذر المسؤول الهندي المحلي من أن تصرفات الصين قد تؤدي إلى زيادة التوتر في الولاية بعد أحداث منطقة لاداخ التي شهدت اشتباكات بين قوات هندية وصينية في وقت سابق.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الهند نشرت قوات في ولاية أروناتشال براديش على الحدود مع الصين لتأمينها بعد أن أسفرت اشتباكات لاداخ في يونيو عن مقتل نحو 20 جنديا هنديا.

وتتزامن مطالبات السلطات المحلية لولاية أروناتشال في الوقت أعلنت الهند اليوم أنها اتفقت مع الصين على العمل على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها في اجتماع لوزيري دفاع البلدين في موسكو.