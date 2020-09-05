عن عمر يناهز 89 عاماً، غيب الموت اليوم (السبت)، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي.

والدكتور والي عمل أميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأحد أبرز رجال عهده.

وشيعت جنازة والي من مسقط رأسه في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر اليوم.

وشغل والي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، كما عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى العام 2004.

كرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما فاز بجائزة الدولة عام 1977 خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات.

وعقب ثورة يناير من العام 2011، اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي، وصدر قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله.

كما اتهم بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافاً للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها. لكنه حصل على البراءة من تهمة فساد الذمة المالية واستيراد مبيدات مسرطنة.