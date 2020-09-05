اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي باستغلال الفقراء لتغطية خسائرها البشرية في جبهات القتال. وطالب في تصريحات اليوم (الجمعة)، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم، ووقف استغلال مليشيا الحوثي للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامها لهم وقودا لمعارك المليشيا العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم. وقال إن نداء الاستغاثة الذي أطلقه رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً نعمان الحذيفي، يكشف جانباً من الكارثة التي حلت بإحدى فئات المجتمع اليمني ممن تمارس مليشيا الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم والزج بهم دون أي خبرة قتالية إلى جبهات القتال.

وأضاف الإرياني أن هذا النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم مليشيا الحوثي ما أسماه «برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال» والذي كان يافطة للتغرير بهم واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه المليشيات بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال.

من جهته، أكد رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، على استمرار المعارك ضد مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن، مثمّناً الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لقوات الجيش وللشعب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

واطلع ابن عزيز على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة في مختلف جبهات محافظة الجوف.

وخلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة اليوم، تابع التقدمات التي حققها الجيش مسنوداً بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، وتمكنهم من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.