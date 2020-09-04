كشفت وكالة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في انتهاك صارخ للقيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، حسب ما ذكرته وكالة (سي إن بي سي نيوز) الأمريكية.

وحذرت في وثيقة سرية وزعت اليوم (الجمعة) على الدول الأعضاء أن إيران قامت حتى 25 أغسطس الماضي بتخزين 2105.4 كيلوغرام (2.32 طن) من اليورانيوم منخفض التخصيب، بزيادة قدرها 1571.6 كيلوغرام (1.73 طن). حيت تم الإبلاغ عنه آخر مرة في 20 مايو الماضي. وتسمح الاتفاقية لإيران بالاحتفاظ فقط بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام.

وأشارت الوكالة الذرية إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 4.5%، أعلى من 3.67% المسموح بها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة. وتقول إن مخزونات إيران من الماء الثقيل قد انخفضت وعادت الآن ضمن حدود خطة العمل المشتركة الشاملة.