دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية سيئون بحضرموت أمس الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن للإسهام في مكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في سيئون.

وتتضمن الشحنة أسرّة فحص طبي، وأجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأجهزةفحص السكر مع الأشرطة، وأجهزة ضغط دم إلكتروني، وعربة إسعاف أولي، وسماعات طبية، ومعقمات، وسيتم تأمين الشحنة بمستودعات نموذجية ومن ثم إعادة توزيعها للمحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان اليمنية.

حضر التدشين نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.

وعبر نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي في تصريح صحفي عن سعادته البالغة بتدشين الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء فايروس كورونا في المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أنها امتداد للدفعات الخمس السابقة من الشحنات الدوائية والأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، مضيفًا أننا في هذه اللحظات لا ننسى ما قدمته وتقدمه المملكة من مشاريع في كافة القطاعات الصحية للشعب اليمني.

وتقدم الخنبشي بالشكر والتقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في دعم القطاع الصحي اليمني.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق لمكافحة تفشي فايروس كورونا والحد من آثاره الخطيرة.