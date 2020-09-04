اعتقلت قوات الأمن الروسية اليوم (الجمعة) 13 شخصًا كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الفديرالي الروسي أنه اعتقل 13 مواطنًا روسيًا في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

وأوضح البيان أن مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم تؤكد المخططات الإجرامية، مبينًا أنه يوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.

وأشار البيان إلى العثور على 4 قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.