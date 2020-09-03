كشفت صحيفة «دي برس» النمساوية في تقرير لها اليوم «الخميس» نقلاً عن العميل السابق «جيسون جي» قوله "إن قطر تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني أنها تمول أيضًا هجمات صاروخية على السعودية ''، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت الصحيفة، بحسب العميل السابق الذي زود صحيفة «دي تزايت» الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قائلا إنه قبل أسبوع من الهجوم على نجران ومطار أبها، قدم معلومات لجهات استخباراتية ساعدت في التصدي لتلك الهجمات وتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

كما أشار جيسون إلى أن هناك معلومات تشير إلى أنه يتم الإعداد لمزيد من الهجمات، ويعتقد أن السعودية لم تعد هدفًا لصواريخ وهجمات الحوثيين فحسب بل إن البحرين أصبحت الآن ضمن الأهداف بالإضافة إلى ممرات الشحن الدولية.

وذكرت الصحيفة النمساوية بأنه لطالما اتهمت الحكومة اليمنية «قطر» بتبنيها سياسة الحوثيين، وأكدت أكثر من مرة دعم الدوحة لجماعات من إيران في اليمن، وتواصلها معهم.

وفي نفس السياق ذكر وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب في حديثه لقناة العربية، بأن قطر كانت تخطط لتأسيس نظام «إسلامي» يجمع بين الحوثيين والإخوان المسلمين لكنها فشلت في ذلك نتيجة مواقف الحركة الوطنية بشكل عام ضد هذا المخطط.

وأضاف بأنه كان على قطر أثناء تواجدها ضمن قوات التحالف في اليمن، تصحيح سياساتها لكن جعلت وجودها داخل التحالف عائقاً لأهدافه وسبباً لخلق الصراعات بين القوى اليمنية ومحاولة تبني اتجاهات لجعل الحوثيين في موقف مسيطر في اليمن، وبعد خروجها من التحالف تبنت قطر سياسات واضحة وعلنية لدعم الحوثيين ضد السعودية والتحالف بشكل عام وسعت لدعم أي طرف يتبنى هذا الاتجاه.