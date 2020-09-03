قتل 16 مسلحا على الأقل اليوم (الخميس) في ضربات شنتها طائرات إسرائيلية على شرق سورية، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في تصريحات صحفية إن القتلى ينتمون إلى فصائل عراقية موالية لطهران، وقد قتل 7 منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى 9 في ضربات جنوب البوكمال، في محافظة دير الزور.وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت ليلة أمس (الأربعاء) أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الخسائر من جراء القصف مادية فقط.وكان 15 مسلحاً ينتمون إلى مليشيات موالية لإيران قد قتلوا في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سورية مطلع الشهر الماضي.