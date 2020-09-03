لليوم الثالث على التوالي تواصل مليشيا الحوثي حملاتها لمداهمة منازل المدنيين واختطافهم في مديرية دمت بمحافظة الضالع وسط اليمن.وقالت مصادر قبلية لـ«عكاظ» إن المليشيا الحوثية دهمت منازل مواطنين واختطفت عددا من المواطنين إلى سجن سري استحدثته مؤخراً، مبينة أن المداهمة جاءت بعد مظاهرة ليلية خرج فيها المواطنون ينددون بسياسة مليشيا الحوثي التجويعية ويطالبون بإصلاحات إدارية ووقف انهيار الاقتصاد وانهيار العملة وإنهاء كل المحاولات لإبادة الشعب اليمني.وأضافت المصادر أن المليشيا نقلت المختطفين وهم يتجاوزن الـ100 مختطف إلى مقر دار القرآن الكريم الذي استولت عليه المليشيا في وقت سابق وحولته إلى سجن سري.وفي صنعاء اعتدت مليشيا الحوثي أمس على مظاهرات نسائية تطالب باستعادة الأموال المحتجزة لدى المليشيا والتي استولت عليها من شركات أسهم.من جهة أخرى، أفشل الجيش الوطني اليوم (الخميس) هجوماً حوثياً استهدف الأحياء المدنية في مديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش كسر الهجوم ودمر عتادا وأسلحة والحق إصابات في صفوف المتسللين الحوثيين.