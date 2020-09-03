تأكيداً لاتهامات الحكومة اليمنية بتدخلات «نظام الحمدين» في الشأن اليمني ودعمها المستمر لمليشيا الحوثي عبر عدد من الجمعيات وقناة الجزيرة والمؤسسات الاستخباراتية، كشفت صحيفة «دي بريسه» النمساوية عن تمويل قطر للحوثيين. ونقلت الصحيفة عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله: إن قطر تمول الحوثيين بشكل مباشر وتمول هجماتهم بالصواريخ على السعودية، كما تول مليشيا «حزب الله» وجماعة الإخوان الإرهابيتين.وأفاد العميل السابق أنه زود صحيفة «دي تزايت» الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي. وكشف جايسون عن وجود معلومات تفيد بالإعداد لمزيد من الاعتداءات، مبيناً أن دولا خليجية أخرى أضحت الآن هدفا للاعتداءات الحوثية، فضلاً عن طرق الملاحة الدولية.وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، كشف قبل 3 سنوات أن الدوحة حاولت إجراء وساطة لإنقاذ الحوثيين، موضحاً أن الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيا الحوثي الطائفية موثقة، لكنها لم تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.