دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على جرائمه. وشدد بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة.

وحذر من أن الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد. ودعا الجميع إلى تخفيف التوتر في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده اعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية» للمدعية «يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات»، مضيفا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية «تواصل للأسف استهداف أمريكيين».

وطالب بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، كما أمل بحل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند.