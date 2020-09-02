أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم (الأربعاء) عزمه الترشح لزعامة الحزب الحاكم في سباق يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز به، مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وقال سوجا في إفادة صحفية إنه سيدخل السباق لتجنب حدوث فراغ سياسي خلال وباء كورونا، مضيفاً: أن فكرة بترو كسياسي وكشخص ساند إدارة آبي بما يجب علي أن أفعله.

ونتيجة لذلك اتخذت قرار الترشح لقيادة الحزب الديموقراطي الحر، مشدداً «في وقت يشهد أزمة وطنية، لا يمكننا السماح بفراغ سياسي».

وعمل سوجا منذ فترة طويلة مساعدا لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل سياسات آبي الخاصة بالتحفيز المالي والنقدي. وأعلن آبي استقالته الأسبوع الماضي لأسباب صحية.