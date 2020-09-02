اعتقلت السلطات الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) مواطناً أردنياً وصل إلى شواطئها سابحاً بعدما اجتاز الحدود المائية بين الدولتين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: «إن المشتبه به الذي اجتاز الحدود البحرية تم اعتقاله من قبل قوات الشرطة ونقله للتحقيق وأجرت عملية تمشيط للمنطقة»، مضيفاً: خلال التحقيق الأولي معه، اتضح أنه لم يتسلل لهدف أمني أو لتنفيذ عملية.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حالياً قيد التحقيق.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

وسارعت إسرائيل إلى إغلاق شواطئ مدينة إيلات الملاصقة لمدينة العقبة الأردنية المطلتين على البحر الأحمر، كما أخلت الإسرائيليين الذين كان يرتادون الشواطئ.

ونشرت الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية «آنا أهرونهايم»، صوراً تظهر انتشار عسكريين على شواطئ إيلات، وقوارب خفر السواحل قبالتها، كما أظهرت صوراً لقوات أمنية تخلي المصطافين من الشواطئ.