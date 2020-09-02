أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) أن التدخلات الخارجية من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية، ومن مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق، لأنه يمتلك إرادة إصلاحية واضحة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي في بغداد اليوم: «نحن هنا اليوم في بغداد وسنكون هنا غدا».

فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية العلاقة مع فرنسا وضرورة التطلع إلى تطويرها، مرحباً بالرئيس ماكرون في بغداد.

وقال صالح إنه بحث مع ماكرون الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة، «ونتطلع إلى دور محوري في المنطقة، لأننا لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع».

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

وكتب ماكرون على حسابه في تويتر بعد وصوله: «أنا في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى. أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات».