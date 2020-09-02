كثفت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها ضد المدنيين في محافظتي الجوف والبيضاء إذ قتلت أمس (الثلاثاء) المواطن خالد الحاج رمياً بالرصاص في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية إن الحاج كان يعمل سائق ناقلة تحمل مشتقات نفظية طلبت منه المليشيا جبايات مقابل السماح له بالمرور ورفض ذلك ودخلوا معه في مشادة كلامية ثم وجه أحد المسلحين بندقيته صوبه وقتله.

وفي محافظة البيضاء قتل مدنيان وأصيب ثالث إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر قبلي إن لغماً أرضياً انفجر في عزلة الناصفة في وقت متأخر من اليوم (الثلاثاء) وأسفر عن تلك الحصيلة من القتلى.

وتزايدت جرائم الألغام والتصفية الحوثية للمدنيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة حيث قتل فيها العشرات من الأطفال والنساء والمسنين.

وفي سياق متصل، فجرت مليشا الحوثي اليوم (الأربعاء) منازل لمواطنين في منطقة وادي الضيق في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر قبلي إن مليشيا الحوثي فجرت منازل «آل فراس» الذين ينتمون لقبيلة جهم، بينها منازل الشيخ صالح الجهمي وذلك بعد أيام من هجومها على المنطقة.