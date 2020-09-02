منح البرلمان التونسي (الأربعاء)، الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، بـ 134 صوتًا من أصل 217.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، أن ملف الإقتصاد سيكون من أولويات حكومته المتكونة من 28 وزيرًا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف المشيشي في يوليو الماضي بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته.

وتعد هذه الحكومة التي قدمها المشيشي، الثالثة التي يُناقشها البرلمان التونسي، في غضون ثمانية أشهر، وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة، وحصول حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان، لتستقيل في منتصف شهر يوليو الماضي.