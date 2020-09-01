للمشاركة في اجتماع فلسطيني، وبعد 27 عاما، يزور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لبنان اليوم (الثلاثاء)، لحضور لقاء أمناء الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد بين بيروت ورام الله (الخميس) عبر تقنية «الفيديو كونفرنس». وعلمت «عكاظ» أن وفدا فلسطينيا سيصل من العاصمة السورية دمشق للمشاركة في هذا الاجتماع الذي سيكون وفقاً لمصادر فلسطينية اجتماعا موسعا.وفِي اتصال مع «عكاظ»، أوضح مسؤول حركة فتح في بيروت فتحي أبو العردات، أن الاجتماع قائم في توقيته في مقر السفارة الفلسطينية مساء (الخميس) مؤكدا تذليل العقبات التي كانت ستحول دون انعقاده. وكان قد تردد أن السفارة الفلسطينية أبلغت بإلغاء الاجتماع لأسباب خاصة.وبالتزامن مع الزيارة كشفت معلومات، أن قادة حماس اجتمعوا مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول وتم بحث الدعم اللوجستي للحركة بما في ذلك نقل مكاتبها من الدوحة إلى إسطنبول وإبقاء قناة تركيا- لبنان مفتوحة مع انتقال قياديين من لبنان إلى تركيا خلال الفترة القادمة.ومن المتوقع أن يصل إلى بيروت إضافة إلى هنية، الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، والأمين العام المساعد للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي. وربط مراقبون بين وصول هنية لبيروت عقب لقائه مع أردوغان وأهداف هذه الزيارة في هذا التوقيت.