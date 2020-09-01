سلمت منظمة «أطباء بلا حدود» اليوم (الثلاثاء) مركز علاج كورونا في مستشفى الجمهورية في محافظة عدن للسلطات الصحية، بعد انخفاض عدد الحالات المصابة بالوباء في المدينة.

وقالت المنظمة، في تغريدات على صفحتها بموقع «تويتر»، إنه لا يزال هناك مريضان في وحدة العناية المركزة و4 في قسم الرقود الداخلي للمرضى الأقل خطورة بقسم مواجهة كورونا في مستشفى الجمهورية، مؤكدة أن عدد حالات كوفيد-19 الجديدة بقي في انخفاض في عدن طيلة شهر أغسطس الماضي، وهو ما دفع «أطباء بلا حدود» لتنهي استجابتها الطارئة في التاريخ المحدد.

وأشارت المنظمة إلى أنها دربت فريقا ممتازا من الطواقم اليمنية الطبية وغير الطبية وواثقة من أن القدرات العلاجية اللازمة لمواصلة علاج كوفيد-19 التي تحتاجها المدينة سيتم تلبيتها من قبل وزارة الصحة، لافتة إلى أنها ستبقى حاضرة في اليمن وستواصل تقديم المساعدة للسكان المحتاجين.

وبينت المنظمة أنها خلال الفترة منذ بداية شهر يونيو حتى 26 أغسطس استقبلت 194 مريضاً في مستشفى الجمهورية، نُقِل 70 من هؤلاء المرضى إلى وحدة العناية المركزة. وخرج 66 مريضاً منهم بعد أن تعافوا بينما أحيل 13 مريضاً إلى مستشفيات أخرى للحصول على رعاية طبية إضافية ليست ذات صلة بكوفيد 19.

وكرمت وزارة الصحة اليمنية اليوم «أطباء بلا حدود» في عدن لجهودهم المبذولة في مجابهة فايروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودها في القطاع الصحي باليمن، خاصة في التصدي مع الجيش الأبيض لفايروس كورونا وتدريبها الكادر الطبي في كل من محجر الأمل ومركز العزل في مستشفى الجمهورية في عدن.