أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وقال خلال استقباله اليوم (الثلاثاء) كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمنامة: «إننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة».

وعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة، معرباً عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض عاهل البحرين مع كوشنير مسار التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر من 120 عاما، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاماً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

ونوّه الملك حمد بن عيسى بما تشهده العلاقات البحرينية - الأمريكية من تطورٍ وتقدم على كل الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وأشاد ملك البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.