أعلنت مصادر فلسطينية إلغاء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر بعد غد (الخميس) في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور حركتي حماس والجهاد.

وقال مصدر من حركة الجهاد إن «الجهات اللبنانية المختصة أبلغت الفصائل الفلسطينية عبر السفارة في بيروت اعتذارها عن استضافة اجتماع الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل، وكان مقررا عقده يوم الخميس بالتزامن مع رام الله عبر الفيديو كونفرانس». وأضاف أن السفارة أبلغت قادة الفصائل بإلغاء الاجتماع لأسباب خاصة.

وكان من المفترض أن يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى بيروت اليوم للمشاركة في الاجتماع، بحضور أمين عام الجهاد زياد النخالة، وممثلين عن الفصائل الأخرى ممن يتواجدون بشكل شبه دائم في لبنان، في وقت أفادت معلومات بأن هنية وصل إلى بيروت للمرة الأولى منذ أكثر من 27 عاما.