كشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تفاصيل «خلوة» الدقائق الثماني التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس كتلة «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، عقب اجتماعه في بيروت في السادس من أغسطس الماضي مع زعماء القوى السياسية.

وبحسب الصحفي الفرنسي Georges Malbrunot المرافق لماكرون، فإن رعد هو من طلب اللقاء، الذي نشرت الصحيفة مضامينه (الأحد)، نقلا عن مصدر فرنسي في بيروت، وقد أمطر ماكرون رعد بوابل من الكلمات التي بدت كطلقات الرصاص، قائلا: «أريد العمل معكم لتغيير لبنان، لكن أثبتوا أنكم لبنانيون، فكلنا يعلم أن لكم أجندة إيرانية. نعرف تاريخكم جيدا، ونعرف هويتكم الخاصة، ولكن هل أنتم لبنانيون. نعم أم لا؟ هل ستساعدون اللبنانيين؟.. نعم أم لا. هل تتحدثون عن اللبنانيين؟.. نعم أم لا. إذن عودوا إلى الوطن. اتركوا سورية واليمن، ولتكن مهمتكم هنا لبناء الدولة، لأن الدولة الجديدة ستكون لصالح أبنائكم».

وأفصحت «لوفيغارو» أمس الأول أن الرئيس الفرنسي كان يعد مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب حزمة عقوبات تطال شخصيات لبنانية، هم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إضافة إلى سليم جريصاتي، مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس جبران باسيل، وبنات الرئيس عون، ولكن يبدو أن الموضوع جمد بعد تكليف مصطفى ديب بتشكيل حكومة جديدة.