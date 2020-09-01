أفادت وسائل إعلام ليبية، بأنه سيتم عقد لقاء بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية المقال فتحي باشاغا، اليوم (الثلاثاء). وكشفت تسوية تقضي بعودة باشاغا لعمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج.

وعاد باشاغا إلى طرابلس قادما من أنقرة مطلع الأسبوع، وأوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء الجمعة باشاغا عن العمل وأحاله للتحقيق على خلفية اتهامات بمحاولته الانقلاب على السراج بمساعدة جماعة الإخوان.

وتزامنت هذه الخطوة مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج وباشاغا، وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة التي تضم ميناءً ومركزاً عسكرياً مهماً.

ولعب باشاغا، الذي عُين وزيراً للداخلية في عام 2018، دوراً محورياً في معارك الوفاق في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وهناك توترات منذ فترة طويلة بين جماعات طرابلس ومصراتة المسلحة. وهيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين متناحرين في غرب وشرق البلاد في 2014. وفقدت فيما بعد وجودها لصالح جماعات طرابلس المسلحة.

وبعد إبعاد وزير الداخلي، احتفلت المليشيا في طرابلس بالقرار بإطلاق النار في الهواء، بينما نزل آخرون في مصراتة، مسقط رأس باشاغا إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للوزير.