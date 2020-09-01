أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) عن توثيقه لمقتل 238 شخصاً بينهم 17 شخصاً من جنسيات غير سورية خلال الشهر الماضي أغسطس.

وأوضح المرصد السوري في بيان له اليوم 81 مدنياً بينهم 15 طفلاً قتلوا في قصف لطيران روسيا والنظام والتعذيب في سجون الأسد إضافة إلى مدني أعدمته هيئة تحرير الشام الإرهابية والعبوات الناسفة المزروعة في الطرقات.

وأشار البيان إلى أن من بين القتلى 12 مقاتلاً من الفصائل السورية والحركات والتنظيمات وقتيل واحد من منشقين من النظام إضافة إلى 9 قتلى من قوات سورية الديمقراطية، مبيناً أن خسائر قوات النظام بلغت 56 قتيلاً و22 من اللجان الشعبية والمسلحين الموالين للنظام من الجنسية السورية.

وذكر البيان أن خسائر المسلحين من الطائفة الشيعية غير السوريين 16 قتيلاً، وقتيل واحد من جنود الأتراك، إضافة إلى 40 قتيلاً من التنظيمات الإرهابية (داعش، والقاعدة، وبلاد الشام وجيش المهاجرين والأنصار والحزب الإسلامي التركستاني من جنسيات غير سورية) وأشار البيان إلى أنه ورغم كل محاولات التوصل إلى حلول إلا أن عمليات التهجير والتلاعب بمستقبل السوريين مستمرة، واصفاً وقف إطلاق النار بـ«استراحة محارب» بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية.

وطالب المرصد السوري الأطراف الدولية إلى العمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم الشعب السوري الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.