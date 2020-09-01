في تحد جديد للجهود الذي يبذلها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والهادفة لنزع فتيل التوتر بين تركيا واليونان أعلنت أنقرة اليوم (الثلاثاء) تمديد عمل سفينتها الاستكشافية أوروتش رئيس التي تجري عملية مسح زلزالي في مناطق متنازع عليها شرق البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر والتي كان من المقرر أن تنهي عملها اليوم.

وقالت البحرية التركية في إشعار جديد أصدرته اليوم إن عمل السفينة أوروتش رئيس سيستمر حتى 12 سبتمبر، مشيراً إلى منطقة استكشاف محددة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكد السبت أن السفينة ستواصل العمل لمدة 90 يوماً قادمة بعد أن اقتربت تدريجياً من إقليم أنطاليا التركي.

وزاد التوتر بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن قررت الأولى إجراء عملية مسح استكشافية في البحر المتوسط حيث كانتا في السابق في خلاف شديد حول مطالب متعلقة بالموارد الهيدروكربونية في المنطقة، وامتداد الجرف القاري في المياه التي تنتشر فيها معظم الجزر اليونانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد أمس نظام أردوغان بالوقوع تحت طائلة العقوبات، معلناً عن شروطه لتخفيف التوتر في شرق المتوسط.

وفي السياق ذاته، أعلنت تركيا اليوم أنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غربي قبرص حتى 11 سبتمبر.