قبضت الأجهزة الأمنية المصرية، على رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، صباح اليوم (الثلاثاء)، للتحقيق معه في قضايا مالية عدة، بحم مصادر أمنية بوزارة الداخلية.

ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية في مصر، أي تفاصيل عن التهم الموجهة له هذه المرة، لكنها كشفت أن دياب وشركاءه يواجهون اتهامات بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على دياب، ففي شهر نوفمبر 2015، ألقي القبض عليه ونجله لاتهامهما بعدد من قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام.

وفي نفس الشهر تم إخلاء سبيل دياب بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة إخلاء سبيل توفيق دياب (الابن)، العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.