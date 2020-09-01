كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، ومنحها خلال زيارة لها في منزلها بالرابية أمس (الاثنين)، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

ونشر الحساب الرسمي لفيروز على «فيسبوك» اليوم (الثلاثاء) صوراً تظهر اللقاء الذي جمعها واستمر ساعة وربع الساعة.

ووصف الرئيس الفرنسي المطربة فيروز بأنها «جميلة وقوية للغاية». ولدى مغادرته، سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز، أجاب بأنها «لبيروت» التي ترددت صداها أخيرا في المحطات المحلية والعالمية وترافقت مع صور لانفجار مرفأ بيروت الدامي وتبعاته.

وتدحض هذه الصور كل الإشاعات التي طالت صحة السيدة فيروز، والتي بدت فيها قوية، واللافت أنّها كانت تضع الحاجز البلاستيكي الخاص للوقاية من كورونا.

وفيروز (85 عاما) وهي أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر الفنانات في العالم العربي، ويجسد صوتها لبنان من أوج ازدهاره، مرورا بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.