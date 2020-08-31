رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية عبر وساطة جمهورية جنوب السودان.

واعتبر الأمين العام أن هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار، متمنياً أن يعم الأمن والسلام كافة أنحاء جمهورية السودان وتعزيز وحدته الوطنية.

كما أكد الأمين العام على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان.