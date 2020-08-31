يواصل رئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبدالملك مشاوراته مع القيادات اليمنية، حيث التقى اليوم (الاثنين) أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والتحديات التي تواجه سير تنفيذ الآلية، وتم التوافق على مجموعة من المعالجات، والاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.وثمن رئيس الوزراء والمجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.من جهته أكد السفير السعودي آل جابر حرص كافة الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار.